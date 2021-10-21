В Сургуте 158 тысяч человек привились от коронавируса Фото: Администрация Сургута

На сегодняшний день первый компонент вакцины поставили 168 тысяч жителей Сургута. Этот показатель составляет 71% от плана, который город должен достичь по распоряжению главного санитарного врача. Полностью прошли вакцинацию 158 тысяч человек, а ревакцинацию прошли уже больше 8 тысяч человек. При этом спрос на вакцинацию в Сургуте увеличился в восемь раз, сообщили в администрации города.

Все поликлиники города обеспечены вакциной - «ЭпиВакКорона», «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак» и «Спутник лайт» есть в каждой поликлинике в достаточном количестве. Кроме того, сформирован запас на региональном аптечном складе.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей группы риска. Также, Роспотребнадзор Югры разъяснил кто обязан поставить прививку от коронавируса.

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