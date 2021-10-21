Пенсионерка из Нижневартовска, продавая топливный бак для авто, лишилась собственных денег Фото: Татьяна Коркина

В Югре зафиксировано 15 случаев мошенничества, ущерб, причиненный злоумышленниками, превысил 6 миллионов рублей. Лишилась денег и 71-летняя пенсионерка из Нижневартовска. Она решила продать топливный бак для авто и разместила публикацию, кратко описала товар и указала цену. Вскоре ей позвонил покупатель и стал расспрашивать её, а как только аферист узнал всю необходимую для него информацию, сообщил о желании купить товар. Пенсионерка продиктовала реквизиты карты и буквально через пару минут ей пришло фейковое сообщение о зачислении почти 140 тысяч рублей. Мошенник мгновенно перезванивает и говорит, что деньги переведены по ошибке и просит пенсионерку вернуть их. Женщина перечислила всю сумму, но в итоге оказалось, что это были её личные сбережения.

В Кондинском районе на уловку попалась 60-летняя женщина. Она присмотрела для себя котел отопления и оформила заказ. После оплаты пенсионерка упорно ждала доставку, а когда ничего не получила, обратилась в полицию, где ей пояснили, что она стала очередной жертвой мошенников.

"Познакомился" с аферистами и 25-летний житель Нижневартовска. Его обманула близкая родственница, которая якобы со своего аккаунта в соцсети написала югорчанину, с просьбой занять около 8 тысяч рублей. Молодой человек не отказал, он даже не задумался о том, чтобы позвонить и уточнить информацию, а взял и перечислил необходимую сумму. Вскоре выяснилось, что страница взломана.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.