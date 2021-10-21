В Нижневартовске раньше срока отремонтировали участок дороги по улице Маршала Жукова Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске отремонтировали участок дороги по улице Маршала Жукова, протяженность порядка 600 метров. Часть дороги обновили за счет сэкономленных средств в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Благодаря экономии, сложившейся по итогам аукциона на проведение ремонта автомобильных дорог, обновлены два участка по улице Маршала Жукова и по улице Кузоваткина. По оценке специалистов, они были наиболее изношены, имели колейность, ямы и выбоины. Поэтому было принято решение привести их в соответствие с нормами - пояснил исполняющий обязанности директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска Владимир Хвостанцев.

Подрядчик завершил работы раньше срока, быстрому темпу работ способствовала хорошая погода в октябре. На участке провели ямочный ремонт, уложили двухслойное покрытие и пандусы, а также укрепили обочины.

На отремонтированный участок по улице Маршала Жукова распространяются гарантийные обязательства. Если в течение четырех лет возникнут проблемы, подрядчик будет обязан устранить их своими силами.