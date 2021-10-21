В Радужном задержали подозреваемого в хранении наркотиков Фото: Татьяна Коркина

За день в Югре зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 26. В Радужном задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У ранее судимого за кражи 41-летнего мужчины, обнаружен полимерный пакет с наркотиком. Мужчина признался в преступлении, сейчас он дожидается наказания под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержали бывшего 34-летнего уголовника, который украл у женщины телефон и сдал его в ломбард. Нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ещё за сутки в Югре задержаны два человека, один из которых находился в федеральном розыске, а из ранее зарегистрированных преступлений раскрыты 8 хищений чужого имущества. Так, сотрудники уголовного розыска в Ханты-Мансийске раскрыта кража лодочного мотора. Ранее судимый за разбой 34-летний мужчина, находясь по улице Клубной в поселке Урманный, похитил мотор стоимостью 69 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.