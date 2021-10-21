У каждого пятого заболевшего сургутянина диагностирована пневмония

Фото: администрация Сургута

В Сургуте осложняется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Только за минувший понедельник медики посетили более двух тысяч пациентов на дому, а в лабораториях провели свыше 1,5 тысяч исследований на наличие COVID-19.

Сейчас под наблюдением врачей в поликлиниках находится около 3,5 тысяч сургутян, 518 из них - дети. У каждого пятого пациента течение заболевания осложняется пневмонией. Увеличилось число больных и с поражением легких более 25%. Растет количество заболевших беременных женщин.

Также напоминаем, что за прошедшие сутки в Югре выявлено 223 случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 175 пациентов, 135 подключены к аппаратам ИВЛ, а 11 человек - скончались.