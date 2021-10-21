С начала года полицейские Сургута изъяли более 32 килограммов наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

С начала года полицейские Сургута изъяли из незаконного оборота более 32 килограммов наркотиков и возбудили порядка 400 уголовных дел. Обнаружить запрещенные вещества удалось благодаря Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Одна из ее главных задач - привлечь внимание граждан к проблеме наркомании и формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ.

- Уважаемые сургутяне! Если вы располагаете информацией о местах хранения, сбыта и потребления наркотических средств, а также о лицах, распространяющих наркотики, сообщите об этом по телефону дежурной части УМВД России по ХМАО - Югре: 8 (3467) 398-215 (круглосуточно), а также 102, - призвали жителей правоохранители.