Погода в Югре на 21 октября 2021 года: ночью до -6 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 21 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, +6 °С, по восточным районам до +11°С, ночью -1, -6 °С, по восточным районам 0, +5 °С. Облачно с прояснениями, по центральным районам небольшие смешанные осадки, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +2, +4°С, ночью -1, -3 °С. Облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 21 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в это время приближение зимы становилось все более ощутимым. «С Трифона-Пелагеи все холоднее», — говорили люди. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет», — приговаривали при этом.