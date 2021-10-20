Урайскую гимназию перевели на дистанционку

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссии при администрации города Урай решила ввести дистанционный режим работы в МБОУ гимназия имени А.И. Яковлева.

Такое решение принято из-за повышения уровня заболеваемости среди детей и педагогов. Поэтому с 20 по 26 октября 2021 года образовательный процесс в гимназии будет организован дистанционно. Комиссия приняла решение о проведении санитарно-гигиенических мероприятий, а именно полной дезинфекции образовательного учреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске из-за коронавируса приостановили работу организаций допобразования. В детских коллективах растет количество заражений.