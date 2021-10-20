Сорок пять студентов из Югры попали в полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход» Фото: паблик Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»

В Уральском федеральном округе стартует полуфинал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход». Он пройдет в Челябинске и соберет почти 800 студентов из регионов УФО, в том числе 45 представителей Югры.

Полуфинал пройдет с 25 октября по 6 ноября. Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции конкурсанты будут работать поочередно в небольших коллективах. Студентам предстоит решать задачи, которые организаторы объявят только в день полуфинала. Оценивать участников будут профессиональные наблюдатели, психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Итоги полуфиналов станут известны 10 ноября. Свои результаты участники смогут узнать в личных кабинетах на платформе "твойход.онлайн".

В финал всероссийского конкурса выйдет тысяча лучших студентов, победителями станут 200 ребят, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.