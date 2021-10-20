Воспитанники Советской детской школы искусств стали победителями всероссийского конкурса Фото: Администрация Советского района

Сразу 5 воспитанников художественного отделения Советской детской школы искусств стали победителями всероссийского конкурса «Образ академии», который проходил в Санкт-Петербурге в рамках международной программы по профессиональной ориентации юных художников.

В конкурсе изобразительного искусства участвуют лучшие юные художники страны, в этом году это больше 80-ти человек, в числе которых учащиеся художественного отделения Советской ДШИ под руководством преподавателя Елены Беликовой. Югорские ребята завоевали сразу несколько призовых мест, выполнив рисунок архитектурного объекта или фрагмента интерьера, расположенного в здании петербуржской академии имени Штиглица, где проходил конкурс.

Все работы победителей остались в Питере, чтобы стать экспонатами выставки, которая будет организована в следующем году в честь юбилея академии.