Няганский гипермаркет год боролся с Роспотребнадзором из-за "ковидного" штрафа Фото: Юлия Кучеренко

Суд ХМАО-Югры вынес решение по делу одного из гипермаркетов АО «Тандер», который находится в Нягани. Юридическое лицо оштрафовали на 100 тысяч рублей. А всё из-за несоблюдения антиковидных мер в няганском гипермаркете, которые выявлены в ноябре 2020 года.

- Основанием для обращения в суд послужили результаты расследования причин и условий, способствующих заболеваемости населения новой коронавирусной инфекции. В одном из крупнейших Гипермаркетов Нягани не выполнялись мероприятия, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, а так же не соблюдался предусмотренный СанПиНом комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса в местах скопления граждан - сообщили в Роспотребнадзоре.

Торговый объект пытался бороться и обжаловать постановление, для этого в суд ХМАО-Югры подана жалоба. Но решением югорского суда постановление Няганского городского суда о привлечении к административной ответственности общества оставлено без изменения.

Контрольные и противоэпидемические мероприятия, проводимые территориальным отделом Роспотребнадзора в Нягани и Октябрьском районе, продолжаются.