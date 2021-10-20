В столице Югры, возле горнолыжного комплекса, построят большую автомобильную стоянку Фото: ЮграМегаСпорт

По просьбам жителей Ханты-Мансийска, возле горнолыжного комплекса «Хвойный урман» построят большой автомобильной стоянки.

- Многие годы у нас была проблема с парковочными местами, посетители «Хвойного урмана» приезжали и ставили машины во дворах ближайших домов, что вызывало негативную реакцию жителей данных районов. Строительство стоянки на сегодняшний день подходит к концу. Поребрики установлены, в основание заложили песок и сверху засыпали щебень. Последним этапом планируется асфальтирование. Совсем скоро новая парковка порадует посетителей ГЛК и горожан, - поделился начальник управления Ильдар Акчурин.

Это самый живописный объект АУ «ЮграМегаСпорт», который принимает гостей круглый год и предоставляет разнообразные услуги для активного отдыха горожан.