Мошенница, обманувшая пенсионера из Нягани, отправилась в колонию Фото: Татьяна Коркина

В Нягани суд вынес обвинительный приговор против 42-летней уроженки юга России. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере.

Подсудимая в мае 2019 года, находилась на родине и под видом риэлтора агентства недвижимости Москвы, по телефону вошла в доверие пожилого жителя Нягани и выманила у него деньги. Мошенница, под предлогом оказания ему профессиональной помощи в приобретении жилищного сертификата по улучшению жилищных условий, получила от пенсионера 300 тысяч рублей, которые он перевел ей на банковскую карту. Получив деньги, аферистка перестала выходить на связь.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Суд назначил виновной наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, мы писали ранее о том, как пенсионерка из Нижневартовска хотела заработать, доверилась аферисту и осталась с кредитом.