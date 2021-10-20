Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 октября 2021 года увеличилось на 11 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре от коронавируса все чаще умирают люди. Так за минувшие сутки зафиксировано 11 летальных исходов, а за весь период пандемии в регионе умерли 1 225 человек.

Продолжается и рост числа заболевших коронавирусом, за сутки в Югре заразились ещё 233 человека. Больше всего случаев за сутки выявлено в Сургуте – 47, Ханты-Мансийске – 42 и Нижневартовске – 33.

- К сожалению, продолжается ежедневный рост числа заболевших ковидом югорчан. Только на стационарном лечении находятся более 2 тысяч больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, в реанимациях - более 100 пациентов дышат с помощью аппаратов ИВЛ. За последние 10 дней мы открыли ковидные отделения в Радужном, Мегионе, Пойковском, а коечный фонд крупнейшего ковидного госпиталя в Сургуте увеличен до 850 коек, на которых уже 774 больных - написал в своем Instagram-аккаунте директор Департамента здравоохранения ХМАО – Югры.

По его словам, в округе прогнозируется неутешительный рост и коечного фонда, и числа больных.

В целом по России ситуация со смертностью из-за коронавируса выглядит следующим образом: зафиксировано 1 028 летальных исходов за сутки, что привело к 226 353 летальным случаям за весь период пандемии.