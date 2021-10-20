В Нягани пьяный гость зарубил топором 55-летнего мужчину Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Няганским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается в убийстве.

- По версии следствия 18 октября 2021 года около 22 часов подозреваемый, находясь в квартире одного из домов Октябрьского района ХМАО-Югры в состоянии алкогольного опьянения, из мести за неуважительные высказывания в адрес своих родителей, нанес не менее 3 ударов топором в область головы хозяину квартиры. От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Подозреваемый задержан, он признался в преступлении. По уголовному делу продолжается расследование.

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