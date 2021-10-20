Житель Лангепаса ударил пожилую мать ногой и теперь его ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе 63-летнего местного жителя обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

По информации ведомства, обвиняемый находился у себя дома в Лангепасе со своей 84-летней матерью. Во время разговора между ними возник конфликт на бытовой почве. Мужчина ударил ногой по голени пожилой женщины , чем причинил ей тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.

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