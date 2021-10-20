Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 октября 2021 года увеличилось на 233 человека Фото: Юлия Кучеренко

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 79 342 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 233 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Случаи за день выявлены в Сургуте – 47; Ханты-Мансийске – 42; Нижневартовске – 33; Советском районе – 15; Кондинском районе – 11; Ханты-Мансийском районе – 10; Нягани – 9; Сургутском районе – 9; Урае – 8; Югорске – 8; Радужном – 8; Мегионе – 7; Нефтеюганском районе – 5; Когалыме – 5; Березовском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Нефтеюганске – 2; Пыть-Яхе – 2; Нижневартовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 192 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 39 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 228 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, а том числе в самоизоляции, находятся 18 758 жителей Югры, сняты с наблюдения – 327 272 человека. За сутки на COVID-19 обследовано 6 697 человек, всего прошли обследование 2 350 550 человек.

Состояние 175 пациентов по-прежнему тяжелое, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 225 человек. За сутки выписались по выздоровлению 153 человека, за весь период пандемии выздоровели 74 768 югорчан.