Пенсионерка из Нижневартовска хотела заработать, доверилась аферисту и осталась с кредитом Фото: Татьяна Коркина

Мошенники продолжают обворовывать жителей Югры, только за минувшие сутки зафиксировано 17 преступлений. Ущерб, нанесенный злоумышленниками югорчанам, превысил 3 миллиона рублей.

На уловку с мнимым заработком попалась 76-летняя жительница Нижневартовска. Пенсионерка увидела рекламу об инвестировании денег, а когда с ней связался сотрудник некой компании, она оформила кредит и перевела на карту аферисту 300 тысяч рублей. Но никаких процентов, дивидендов и выплат от вложенного она не получила.

В Ханты-Мансийске 36-летняя жительница хотела продать гитару. Разместила публикацию и спустя получила сообщение от мнимого покупателя, который активно интересовался музыкальным инструментом, задавал вопросы в переписке и написал о своем желании купить товар. В итоге сделка-купли продажи была успешная для злоумышленников и провальная для югорчанки, она осталась и с гитарой, и с кредитом.

В Сургутском районе жертвой аферистов стала 43-летняя женщина, решившая продать выпускное платье. Ее объявление заинтересовало покупателя ион предложил осуществить покупку через перевод денег на карту. Женщина позабыла о бдительности и продиктовала собеседнику реквизиты счета, с которого списали 6 тысяч.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.