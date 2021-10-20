В Югре водитель минивэна врезался в грузовик, не уступив ему дорогу Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 428 километре автодороги «Югра» в Советском районе, 36-летний водитель автомобиля «Ниссан Либерти», на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу автомобилю «Хино» и врезался в него. В результате ДТП пассажирка минивэна – 36-летняя женщина, получила травмы. В момент аварии в Ниссане находились пять детей, все были пристегнуты.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление с признаками опьянения; 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 25 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает всем водителям о внимательности на дороге, особенно если в машине находятся дети. Следует избегать резких маневров, ни в коем случае не выезжая на полосу встречного движения.