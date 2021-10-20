В Сургутском районе усилили контроль за соблюдением антиковидного режима Фото: администрация Сургутского района

В Сургутском районе усилили контроль за соблюдением антиковидного режима, в том числе, увеличили количество рейдов по магазинам и заведениям общепита. Одна из таких проверок прошла в сельском поселении Солнечном.

– Практика показывает, что нарушения происходят периодически. В среднем, по Солнечному, в неделю составляется 3-4 протокола об административном правонарушении. Такие рейды проходят по два раза в неделю, существуют и внеплановые проверки, например, совмещаемые с противопожарными, – описал ситуацию заведующий сектором по охране труда, вопросам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации сельского поселения Солнечный Владимир Мансуров.

Нарушители среди жителей посёлка попадаются регулярно. Если человек относится к просьбе надеть маску с пониманием, то проверяющий ограничивается предупреждением в устной или письменной форме, а в случае категорического отказа, на нарушителя составляется протокол.

– Статистика по проведению рейдов на объектах общепита и торговли ведётся с июня 2020 года. За весь период составлено 1 866 протоколов на граждан и должностных лиц, выдано 1 106 официальных предупреждений, – поделилась информацией заместитель председателя комитета экономического развития администрации Сургутского района Анна Уфимцева.

На сегодняшний день в районе зарегистрировано 123 объекта общественного питания, из них 52 заведения принимают посетителей в открытой форме, 38 объектов работают только на вынос или доставку, остальные закрыты по решению собственника.