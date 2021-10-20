В Югре зарегистрировано 66 преступлений за сутки Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 66 преступлений, по горячим следам раскрыто 42. Так, в Нижневартовске задержан подозреваемый в краже сотового телефона у пенсионерки. Неоднократно судимый 31-летний мужчина, находясь на лестничной площадке одного из домов по улице Мира, похитил мобильный стоимостью около 7 тысяч рублей, принадлежащий 60-летней женщине. За последние 13 лет он мужчина 62 раза привлекался к административной ответственности.

В Ханты-Мансийске у местного 48-летнего жителя, около одного из домов по улице Студенческая, изъят пакет с наркотиком, массой 0,78 грамма. В Югре за сутки раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений – 4 кражи и 2 случая незаконного оборота наркотиков. Один из таких произошел в Талинке. Там сотрудниками уголовного розыска задержан злоумышленник, который демонтировал и украл около 30 метров забора. Он признался в преступлении.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.