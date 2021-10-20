В Лянторе использовали резервный коечный фонд для лечения больных коронавирусом Фото: Администрация Сургутского района

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации вновь открылся инфекционный госпиталь на базе Лянторской городской больницы на 100 мест. В госпитале находятся 12 человек из Лянтора и Нижнесортымского. Лечение проводят для пациентов в средне-тяжелом состоянии и находящихся на долечивании. Больница обеспечена необходимыми лекарствами, аппаратами ИВЛ и кислородом.

– Решение о задействовании резервного коечного фонда принято из-за увеличения количества заболевших и тяжестью случаев, которые требуют стационарного лечения, – рассказывает начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.

На сегодня в Лянторской городской больнице на лечении находится 90 человек, при этом 15,5% - дети, 82,5% - взрослые, 2 % в возрасте 65+. Под наблюдением находятся ещё 60 контактных лиц.

– Сегодня особенно важно продолжать соблюдать простые, но эффективные меры профилактики – носить маску, мыть руки, пользоваться антисептиком, соблюдать социальную дистанцию и вовремя прививаться – добавил Александр Матросов.