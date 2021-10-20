В Нижневартовске отремонтирован участок набережной от гостиницы до улицы Мусы Джалиля Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

В Нижневартовске отремонтирован участок набережной от гостиницы «Жемчужина Сибири» до улицы Мусы Джалиля. Работы по благоустройству проведены по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Масштабный ремонт провели в верхней прогулочной части набережной, там заменили гранитную облицовку парапетов и лестничных спусков, укрепили колонны и бетонные конструкции, отремонтировали сценическую площадку и зрительный зал амфитеатра. Для облицовочных работ использовали натуральный гранит с высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

- С подрядчиком объекта был заключен контракт на проведение работ с мая по 30 октября. Строители справились с задачей раньше установленного срока. Недочеты устранены, - рассказал во время общественной приемки заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

По его словам, весной следующего года в зрительном зале амфитеатра места дополнительно оборудуют деревянными сиденьями для удобства посетителей.