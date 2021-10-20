Погода в Югре на 20 октября 2021 года: дождь и мокрый снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 20 октября 2021 года: температура воздуха днём +2, +7 °С, на востоке до +12°С, ночью +1, +6 °С, в западных районах до -5°С. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 5 – 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +5, +7 °С, ночью +2, +4 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днём без осадков. Ветер западный 5 – 10 м/с.

Погода в Югре на 20 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

«Сергей зиму начинает», - говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро - не раньше, чем на Матрену - «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает».