На здании лицея в Нижневартовске появилась «Мудрая сова» Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске завершили проект «Конкурс молодежных идей и событий «Мосты». С языка ханты название переводится как «нужный».

Арт-фестиваль дал возможность художникам легально выразить себя и украсить город. С июня по сентябрь художники создавали в городе новые арт-объекты. Причем участвовали не только югорчане, но и авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Подольска, Магнитогорска и Оренбурга. Художники создали 19 изображений, а также оформили пять фасадов зданий.

Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

На здании лицея появилась композиция «Мудрая сова», которую нарисовали ученицы этого образовательного учреждения. Девушки решили оставить память о себе на стене лицея, в котором учатся и который играет важную роль в их жизни.

В 2022 году фестиваль «Мóсты» планируют заявить на конкурс проектов, который проводит Президентский фонд культурных инициатив.