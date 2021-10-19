В Югорске закрывают единственный роддом: там будут лечить пациентов с коронавирусом

В Югорске закрывают единственный роддом: там будут лечит пациентов с коронавирусом Фото: Ольга Крыльцова

В Югорске закрывается единственный в городе роддом, теперь в нем будут оказывать помощь больным коронавирусом. Решение об этом приняли на заседании городского оперативного штаба.

- В связи с ростом тяжелого течения заболевания, роддом будет перепрофилирован под ковидный госпиталь, исключения составят педиатрическое отделение и неврология. Тем самым мы увеличив коечный фонд еще на 30 мест, - сообщили в городской администрации.

Теперь будущим мама придется ездить в соседний роддом, который находится в Советском.

Напоминаем, что на 19 октября в Югорске зафиксировано восемь новых случаев коронавируса, а всего в регионе заболел 231 человек.