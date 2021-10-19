В Белоярском районе больше 13 тысяч человек привились от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Белоярском районе продолжается активная прививочная кампания. На сегодняшний день в район поступило 15 траншей вакцины от коронавируса.

Первым компонентом в районе привиты 13 099 человек - это 80% от общего числа взрослого населения, подлежащего вакцинации и не имеющего к ней противопоказаний. Из них завершили вакцинацию и получили электронные сертификаты о прививках 12 533 человека. Уже 441 житель Белорского района прошел ревакцинацию.

Под медицинским наблюдением, на сегодняшний день, находятся 132 человека, в том числе 13 детей и 9 контактных. Всего в районе зарегистрировано 565 случаев ковида, при этом выздоровело 543 человека и умерли 13.

Напомним, что в Югре на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 79 109 человек.