В Нижневартовске и Горноправдинске завершается строительство новых больниц Фото: google.ru/maps

В Югре обсудили ход строительства и проектирования объектов здравоохранения в Нижневартовске, Югорске, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Березовском районах.

Центральная больница на 1 100 коек в Нижневартовске и участковая больница на 50 коек в Горноправдинске практически готовы, их планируют открыть до конца года.

Директор КУ «Управление капитального строительства» Югры Эдуард Алексеенко рассказал, что участковая больница в Горноправдинске готова на 90%. Благоустройство на объекте завершено, котельная запущена, установка технологического оборудования идет полным ходом.

- В середине ноября ждем итоговую проверку, в декабре планируем ввести объект в эксплуатацию, - пояснил руководитель ведомства.

Директор департамента строительства Кирилл Мыскин доложил о готовности Нижневартовской больницы, учреждение готово на 76 %. Сейчас там работают 250 человек.

По словам Эдуарда Алексеенко, региональной окружной программой в этом году предусмотрено начало реализации проектов по модернизации 11 учреждений здравоохранения. Из них по 6 объектам уже заключены государственные контракты.

- Еще по 5 объектам сформированы пакеты документов для проведения аукционов. Планируем в ноябре 2021 года получить еще 5 государственных контрактов, - добавил директор КУ «Управление капитального строительства» Югры.