В Югре задержали наркосбытчика Фото: скриншот с видео

В Сургутском районе, при въезде в Лянтор, из-за нарушений правил перевозки пассажиров, остановили буксируемый автомобиль «Рено», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

Мужчина, который управлял иномаркой, в присутствии автоинспекторов начал сильно нервничать и странно себя вести. Полицейские в салоне автомобиля нашли свертки с подозрительным веществом. Во время расследования у задержанного мужчины изъято несколько сотовых телефонов, планшет с координатами и фотографиями «тайников-закладок». А сам задержанный показал полицейским 8 тайников на территории района, где спрятаны 76 свертков с различными наркотиками. Всего из незаконного оборота наркотиков изъято порядка 60 граммов. На съемной квартире наркосбытчика нашли весы, полимерные пакетики, изоляционную ленту и пластиковые емкости со следами наркотиков.

Мужчина оказался гражданином Республики Беларусь, а в Сургутский район он приехал для сбыта наркотиков. Как выяснилось, на территории РФ мужчина находится незаконно. Наркосбытчик задержан и помещен в изолятор временного содержания.