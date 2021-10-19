В Ханты-Мансийске появились новые маршрутные такси №18 Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске появились четыре новых маршрутных такси №18 «ОМК – Учхоз – ТД Сатурн, а скоро в рейс отправятся ещё два. Маршрут запущен для повышения качества транспортного обслуживания жителей поселков ОМК и Учхоз.

Время его работы с 06:30 до 21:30 часов с интервалом движения в рабочие дни от 10 до 20 минут, в выходные дни от 15 до 30 минут. Общественная палата города контролирует соблюдение графика автобусами и маршрутками. Кстати, члены палаты следят и за соблюдением пассажирами и водителями масочного режима.

Первая проверка прошла в субботу с 14:00 до 15:00 на остановках «Школа №3» и от остановки «Микрорайон» до «СУ-967». С 17:00 до 18:00 производился контроль на «Улице Доронина». В итоге транспорт соблюдает 18-минутный интервал движения, а пассажиры соблюдают масочный режим. Ещё проверена работа автобусов №77, №5, №77а, а также маршрутных такси №8, №2, №21, №13, №26.