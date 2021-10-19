В Югре выявлен 231 новый случай COVID-19, умерли еще девять человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре растет количество заболевших коронавирусом. Только за прошедши сутки в регионе выявлен 231 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете, а за весь период пандемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено 79 109 случаев новой коронавирусной инфекции.

За день положительные случаи зафиксированы: в Сургуте – 57; Нижневартовске – 33; Ханты-Мансийске – 29; Нефтеюганске – 17; Кондинском районе – 17; Нягани – 13; Урае – 9; Югорске – 8; Радужном – 7; Советском районе – 6; Сургутском районе – 6; Когалыме – 6; Мегионе – 5; Березовском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 3; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 186 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 45 подтверждена пневмония. Контакт установлен в 229 случаях, по 2 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 526 жителей региона, сняты с наблюдения – 325 686 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 172 человека, всего прошли обследование 2 343 853 человека.

Состояние 176 пациентов тяжелое, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса умерли 9 человек, а за весь период пандемии - 1 214 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 150 человек, за весь период пандемии вылечились 74 615 югорчан.