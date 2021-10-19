Житель Сургутского района целый год выращивал в гараже коноплю Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по делу 44 – летнего жителя посёлка Барсово. Обвиняемый с октября 2020 года приспособил свой гараж под выращивание конопли. Там он установил парники со специальным освещением и вентиляцией.

Мужчина вырастил запрещенные растения, а после сбора «урожая», планировал продать всё наркоманам. Своими ботаническими увлечениями он успешно занимался в течение года, пока его деятельность не попала в поле зрения полиции.

При обыске в гараже у югорчанина нашли 128 кустов конопли и больше 80 грамм наркотиков. Кроме того, в гараже обнаружены 51 патрон боеприпасов.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали, как в Когалыме задержали молодого мужчину с пакетиком наркотиков.