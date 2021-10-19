Житель Сургута хотел заработать на покупке акций, но стал жертвой аферистов Фото: Юлия Кучеренко

За сутки мошенникам удалось обмануть 8 жителей Югры, которые обратились после обмана в полицию, они потеряли 350 тысяч рублей.

Не смог устоять перед предложениями аферистов 64-летний житель Сургута, купившись на популярную схему "развода". Югорчанин наткнулся на сайт компании, которая якобы продавала свои акции гражданам, он оставил запрос и вскоре с ним связался представитель. Мошенник подробно рассказал, как работает схема и предложил заключить, по его словам, выгодную сделку. В течение нескольких дней незнакомец обрабатывал своего клиента и его "труды" увенчались успехом. На счету к мошенникам ушли 65 тысяч.

В Нягани 29-летняя женщина нашла аккаунт с продажей мебели. Она списалась с продавцом и договорилась о покупке, а затем женщина перешла в свое мобильное приложение и внесла 100% предоплату в сумме 10 тысяч. Как только деньги "улетели" продавец перестал выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.