В Нижневартовске заблокировали сайты по продаже фальшивых справок об отсутствии COVID-19

Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайты с продажей справок об отсутствии COVID-19

Прокуратура Нижневартовска выявила 4 сайта, на которых предлагалось купить поддельные справки об отсутствии у коронавируса.

По закону распространение такой информации запрещается, за это можно получить как уголовную, так и административную ответственность. А за подделку официального документа, его продажу или использование грозит уголовная статья 327 УК РФ.

Чтобы признать распространяемую на сайтах информацию запрещенной, Прокуратура Нижневартовска направила в суд административные иски. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и сейчас доступ к сайтам заблокирован.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорская прокуратура заблокировала сайты о способах изготовления оружия.