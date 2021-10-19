В Советском районе построили парк за 33 миллиона рублей Фото: Администрация Советского района

В Советском районе состоялась приёмка части выполненных работ в городском парке в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

На территории парка появились площадки с уличными тренажерами, детской площадкой, теннисные столы. Полностью установлено уличное освещение и проведено озеленение территории. На благоустройство потратили больше 33 миллионов рублей.

Качество выполненных работ оценили представители общественности и эксперты и по итогам приемки без замечаний не обошлось, но подрядчик обязался оперативно устранить все недостатки. После реконструкции парк откроется для посетителей.

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