В Октябрьском районе водитель без прав попал в ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В селе Перегребное Октябрьского района, 41-летний мужчина, не имеющий водительских прав сел за руль «ВАЗ», не справился с управлением и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 5 – за повторное управление с признаками опьянения; 65 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что за управление транспортом без прав можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на спецстоянку.