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Происшествия19 октября 2021 8:34

Двое мужчин, которые пытались взорвать банкомат в Сургуте, отправились за решетку

Суд назначил им наказание и отправил в колонию
Виктория Терина
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Двое жителей округа, пытавшиеся взорвать банкомат в Сургуте, отправились за решетку

Двое жителей округа, пытавшиеся взорвать банкомат в Сургуте, отправились за решетку

Фото: Татьяна Коркина

Суд Сургута вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей округа, их признали виновными по статье "покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Подсудимые решили похитить деньги из банкомата, изучили способы вскрытия сейфов и запорных устройств. А затем они купили специальное оборудование и в апреле 2021 года решили применить полученные знания. В круглосуточном отделении банка они попытались вскрыть банкомат с помощью взрыва. Но им не удалось добыть находившиеся внутри сейфа деньги, поэтому злоумышленники сбежали с места преступления.

Суд назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет 3 месяцев лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима.