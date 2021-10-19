Братья из Ханты-Мансийска - в числе лидеров конкурса «Лидеры России» Фото: Городской информационный центр

Братья Чусовитины из Ханты-Мансийска - в числе лидеров конкурса «Лидеры России». Финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» стартовали в Екатеринбурге. Финалистами треков в Уральском федеральном округе стали 267 конкурсантов.

Парни из столицы Югры - финалисты трека «Бизнес и промышленность», в жизни увлекаются футболом, играют в покер, смотрят бои без правил и делятся друг с другом профессиональным опытом, помогая советом и делом. Молодые люди занимают управленческие должности – Павел управляет деятельностью группы компаний в сфере жилой недвижимости, Александр – финансовый директор в страховой компании. Один из братьев участвовал в прошлом сезоне конкурса, а в этом году решил пойти на конкурс не один.

После всех испытаний определят победителей, которые отправятся в суперфинал конкурса и сразятся за главный приз – образовательный грант размером 1 миллион рублей. Кроме того, их добавят в программу наставничества конкурса, после чего они смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов РФ и других известных государственных и общественно-политических деятелей.