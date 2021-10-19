Кражи, наркотики: за день в Югре зарегистрировано 54 преступления Фото: Татьяна Коркина

В Югре за день зарегистрировано 54 преступления, по горячим следам раскрыто 70. Так, в Мегионе полицейские раскрыли кражу сотового телефона, который 61-летняя женщина оставила на сиденье рейсового автобуса, а 29-летний мужчина, зайдя в автобус, нашел его и забрал.

В Лангепасе задержан 32-летний злоумышленник, который при задержании выбросил сверток, перемотанный изоляционной лентой. Внутри свертка оказался подозрительный комочек с частичками коричневого вещества. Экспертиза подтвердила наличие там наркотических веществ массой 1,08 грамма. Мужчина будет находится под подпиской о невыезде, а его дальнейшую судьбу решит суд. Наркотики он купил через интернет, забрав закладку рядом с городом города.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.