Следком Югры продолжает расследование дела о нападении на росгвардейца

После пьяной ссоры с женой югорчанин напал с ножом и топором на росгвардейца Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Сургута продолжают расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Сургутского района, который подозревается в угрозе убийством и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Мы писали ранее, как 15 октября 2021 года около 23 часов между подозреваемым и его супругой возник конфликт на бытовой почве. Пьяный мужчина начал угрожать своей жене, что убьет её и несколько раз замахнулся топором. Испугавшись за свою жизнь женщина вместе с детьми ушла к соседке и попросила вызвать полицию. Когда сотрудники Росгвардии приехали, подозреваемый не открыл им дверь, а после того, как дверь выломали, мужчина бросил в сотрудника кухонный нож, а затем замахнулся топором. Чтобы остановить его сотрудник выстрелил из табельного оружия в ногу дебошира.

Установлено, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности, за которые отбывал наказания в местах лишения свободы. В настоящее время он находится в медицинском учреждении под охраной, угрозы его жизни нет, в ближайшее время он будет допрошен. Расследование уголовного дела продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.