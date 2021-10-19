Погода в Югре на 19 октября 2021 года: ветер порывами до 12 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 19 октября 2021 года: температура воздуха днём +8, +13 °С, местами до +3 °С, ночью -1, +4 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью +1, +3 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Погода в Югре на 19 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день наблюдали приметы погоды. Так, если день выдавался безветренным - это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.