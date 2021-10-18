В Нефтеюганске задержали наркосбытчика Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске, по подозрению в сбыте наркотиков, задержали 29-летнего мужчину. Полицейские нашли у него 15 пакетиков с порошкообразным веществом светлого цвета.

Кроме этого, после обыска в его квартире, полицейские обнаружили и изъяли несколько десятков упакованных свертков с синтетическим наркотиком, общей массой 7,35 грамма.

Подозреваемый признался в преступлении и рассказал, что планировал продавать наркотики через тайники-закладки.

- Мужчина задержан и заключен по стражу, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет - сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску.