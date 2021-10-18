В школе Нижневартовска появилась новая беговая дорожка из прорезиненной крошки Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

На территории нижневартовской школы №19 обновили беговую дорожку, протяженность которой составляет около 250 метров. Теперь она выполнена из прорезиненной крошки и считается более безопасной, а ещё её можно использовать в непогоду.

- Сейчас школьники и жители микрорайона смогут в полной мере заниматься легкой атлетикой на обновленном покрытии и стремиться к высоким спортивным результатам, а самое главное - оздоравливаться на свежем воздухе, - прокомментировала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Школа планирует использовать различные инструменты для привлечения внебюджетных средств, например стать участниками инициативного бюджетирования с проектами по дальнейшему благоустройству спортивных площадок.

Напомним, мы писали ранее о том, что учащиеся Нефтеюганского района изучили азы инициативного бюджетирования и могут предложит идеи для благоустройства школьного пространства.