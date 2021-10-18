Вандалы испортили знак «Я люблю Мегион» Фото: администрация Мегиона

Памятный знак «Я люблю Мегион» в сквере в честь 500-миллионной тонны нефти изрисовали вандалы. Его установили на берегу Саймы летом 2019 года. О том, что знак исписан, сообщил в своем аккаунте глава Мегиона Олег Дейнека.

Фото: администрация Мегиона

- Кто из нас не мечтает жить комфортно в чистом, уютном городе, чтобы радовал вид из окна, а прогулка по улицам и скверам приносила удовольствие? В очередной раз убеждаюсь, что этого хотят не все. Всего лишь два года прошло с момента открытия знака «Я люблю Мегион», а он уже во многих местах изрисован! Не думаю, что это сделали взрослые. Очень хочется заглянуть в глаза этим «горе - художникам» и спросить, зачем? И какой добрый след в жизни вы оставите этими рисунками? - написал глава города в своем аккаунте в Инстаграм.

Напомним, как в Сургуте отмывали «обручальные кольца» от надписей, которые оставили вандалы.