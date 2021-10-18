В Когалыме задержали молодого мужчину с пакетиком наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме, на улице Молодежной, задержан 27-летний местный житель. Полиция нашла у него вакуумный пакет с подозрительным веществом в фольгированном свертке. Экспертиза подтвердила, что в пакетик находился наркотик массой 19.27 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что за решетку отправился участник ОПГ, распространявший наркотики по Югре. Суд назначил ему 8 лет и 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, мы сообщали, что житель Калмыкии, продававший наркотики в Нижневартовске, рискует получить 20 лет тюрьмы.

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