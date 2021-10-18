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Происшествия18 октября 2021 13:52

Югорчанин "купился" на бонусы от мошенников и потерял свои деньги

В выходные мошенники заработали на доверчивости югорчан 16 миллионов рублей
Виктория Терина
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Югорчанин купился на бонусы от мошенников и потерял свои деньги

Югорчанин купился на бонусы от мошенников и потерял свои деньги

Фото: Татьяна Коркина

В выходные мошенники заработали на доверчивости югорчан 16 миллионов рублей. На уловку с подставными сайтами по продаже билетов попались 7 человек. Северяне потеряли таким образом больше 180 тысяч, самой крупной суммы лишился 45-летний сургутянин.

По-прежнему жители Югры не упускают возможности подзаработать. Так, 28-летняя югорчанка отдала 30 тысяч рублей незнакомцу, который предложил ей сделать ставку на спорт. А молодому мужчине из Нижневартовска аферисты рассказали по телефону о доступных бонусных рублях и он купился. Нижневартовец продиктовал мнимому сотруднику банка реквизиты счета, а тот не растерялся и украл 23 тысячи рублей. Жительница Сургута поверила аферисту, который пообещал выгодно устроиться на работу с достойным окладом. Она не стала упускать возможности и даже не задумываясь перечислила ему 50 тысяч за такое доброе дело.

Возбуждены уголовные дела.