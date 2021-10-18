Жительница Радужного украла бытовую технику и продала ее через соцсети Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 138 преступлений, по горячим следам раскрыто 90. Так, 32-летняя жительница Радужного украла из чужой квартиры стиральную машинку, телевизор, холодильник и мультиварку. Похищенную технику женщина продала через соцсети. Кстати, подозреваемая уже дважды судима за кражи.

В Нижневартовске 17-летний молодой человек угнал «ВАЗ 21140» от дома по улице Ханты-Мансийской и теперь находится под подпиской о невыезде. А в Лангепасе полицейские остановили автомобиль «КИА Церато», в салоне которого перевозилась рыба и сеть для ловли рыбы без разрешительных документов. Со слов водителя, рыбу он купил на берегу реки Обь, но полицейские начали проверку.

В Нижневартовске 34-летний подозреваемый украл деньги у мужчины. Его задержали и как оказалось, он уже судим ранее за грабеж. Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района нашли 21-летнего подозреваемого, который ранее залез через открытое окно в дачный дом, расположенный на участке СНТ «Северный», и похитил бензопилу. Парень находится в ИВС ОМВД России по Нефтеюганску за ранее совершенное преступление.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.