Учащиеся Нефтеюганского района помогут благоустроить школьное пространство

Фото: отдел по делам молодежи департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района

Учащиеся Нефтеюганского района смогут воплотить свои идеи по благоустройству школьного пространства. Лидеры школьного самоуправления Сингапайской школы и Центра развития творчества детей и юношества побывали на форуме «Школьное инициативное бюджетирование в общеобразовательных организациях ХМАО- Югры».

Мероприятия прошло на базе Сургутского государственного университета. В течение трех дней десять молодых, инициативных ребят и четверо руководителей изучали, что такое инициативное бюджетирование и как его можно применить в школе. Участники форума прослушали лекции и мотивационные тренинге участвовали в деловых и проектных играх. Ребят обучили азам социального проектирования, рассказали, как от идеи прийти к конкретному проекту, который можно представить на суд экспертному сообществу и получить средства на его реализацию.

Теперь сингапайские школьники, по возвращению с форума, поделятся полученными знаниями с учениками 8-11 классов и предложат свои идеи. Ребята могут выбрать сферы работы от благоустройство досуговой зоны в школе до организации экологических акций.

- Все в руках ребят. Какие проекты они предложат, за какие проголосуют в ходе общешкольного голосования. Затем эти проекты будут представлены экспертному совету школы, а затем и Управляющему совету, где и будет принято итоговое решение, какие из них примут в работу для реализации в следующем учебном году. Тема школьного инициативного бюджетирования для нас новая, поэтому будем отрабатывать методику в процессе, - рассказала педагог-организатор сингапайской школы Елена Соколова.