В Ханты-Мансийске в лобовом столкновении пострадали четыре человека

В Ханты-Мансийске врезались «Лексус» и «Ниссан» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные в Югре зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 2 детей.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Одно из ДТП произошло в столице округа. Виновником стал 30-летний водитель автомобиля «Лексус». Он выехал на встречку и врезался в «Ниссан», за рулем которого находился 25-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя и две пассажирки Ниссана получили травмы. А в Нефтеюганске 35-летний водитель Лады и водитель «Санг Йонг» не поделили перекресток. При проезде нерегулируемого перекрестка водитель Лады не уступил дорогу и спровоцировал ДТП.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за прошедшие дни на дорогах округа ГИБДД задержали 28 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 12 – за отказ от медицинского освидетельствования; 7 – за повторное управление с признаками опьянения; 39 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 66 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил.