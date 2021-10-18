В Лянторской школе искусств завершили капитальный ремонт Фото: Юлия Кучеренко

В Лянторской школе искусств завершили капитальный ремонт кровли, фасада, крыльца, а также заменили дверные и оконные блоки. Все работы выполнены в рамках нацпроекта «Культура».

Кроме того, в школе искусств сделали ремонт внутренних помещений, инженерных сетей и системы электроснабжения, а ещё благоустроили территории и установили видеонаблюдение. На всё это выделили деньги из федерального, регионального и районного бюджетов.

Директор Лянторской детской школы искусств №2 Надежда Коваль отметила, что благодаря капитальному ремонту удалось создать комфортные современные условия для развития творческих способностей детей. В школе искусств, которая стала настоящим центром притяжения культуры города Лянтора и Сургутского района, обучаются 386 ребят. А благодаря преподавателям и усердию, учащиеся детской школы искусств № 2 являются лауреатами международных и российских конкурсов.